Beklaagde maakt dementerende moeder 340.000 euro lichter 18 mei 2018

03u05 0

De vijftigjarige C.F. uit Kluisbergen heeft in de correctionele rechtbank in Oudenaarde moeten uitleggen hoe het komt dat in drie jaar tijd 340.000 euro is verdwenen van de rekening van zijn dementerende moeder. De man kreeg een volmacht om haar rekening te beheren, maar besloot het geld ook voor zichzelf te gebruiken. Hij deed er zijn betalingen mee, haalde geld af en deed overschrijvingen naar zijn eigen rekening. Uiteindelijk bleef er geen geld meer over om het woon-zorgcentrum waar zijn moeder verbleef te betalen. Volgens de procureur heeft de man zijn volmacht misbruikt. Ze vorderde daarom een celstraf van één jaar en een boete van 26 euro. Volgens zijn advocate handelde de vijftiger wel ter goeder trouw en wist hij op dat moment nog niet dat zijn moeder aan dementie leed. "De vrouw had het geld niet meer nodig en deed in die periode ook een schenking aan haar zoon. Mijn cliënt bleef de rekeningen van zijn moeder betalen, maar toen hij op een gegeven moment geen werk vond raakte het geld op." Hoe de rechter oordeelt, weten we op 14 juni. (LDO)