Auto niet verzekerd, ingeschreven of gekeurd 20 januari 2018

De 42-jarige M. V. uit Kluisbergen kreeg van de Oudenaardse politierechter een geldboete van 1.600 euro en een maand rijverbod opgelegd nadat hij rondreed met een wagen die niet verzekerd, niet ingeschreven en evenmin gekeurd was. "Het was stom van me, maar ik had het financieel moeilijk", vertelde de man. "Ik kon de verzekering en keuring dan ook niet betalen." De politierechter merkte op dat hij zich nu nog dieper in de miserie heeft gewerkt. "Je bent al zeven keer veroordeeld en toch blijf je telkens rijden. Het wordt tijd dat je het over een andere boeg gaat gooien", rondde ze de zaak af. (TVR)