26 dagen voor de renners hun Ronde van Vlaanderen rijden, verrijzen eerste viptenten langs het parcours Lieke D'hondt en Ronny De Coster

13 maart 2019

16u24 0 Kluisbergen De wielerkoorts begint stilaan toe te nemen in de Vlaamse Ardennen. Aan de top van de Oude Kwaremont in Kluisbergen zijn de tentenbouwers al druk in de weer om de eerste viptenten van organisator Flanders Classics op te trekken. “In drie weken tijd bouwen we zeven tenten waar telkens ongeveer 900 mensen terecht kunnen.”

Pas op zondag 7 april rijden de renners over de Oude Kwaremont, maar nu al zijn de tentenbouwers druk bezig om de zones langs het parcours voor te bereiden en de tenten op te bouwen. “We zijn drie weken lang met twintig man in de weer om de tenten op te zetten”, zegt ploegbaas Bjorn Gijsels. “Hier op de Oude Kwaremont komen er zeven tenten, waar telkens een ongeveer 900 mensen terecht kunnen.” Het is ondertussen al traditie dat de bouw van de grote tenten ruim drie weken voor de koers begint. “We beginnen elk jaar zo vroeg. Dit jaar hebben we ook geluk met de weersomstandigheden. Het regent wel wat, maar het veld is nog niet te modderig. Dat is wel al anders geweest. Het stormachtige weer is bovendien ook geen probleem: pas als we volgende week de tenten optrekken, mag het niet zo hard waaien. Daarna zijn de tenten in principe bestand tegen de zware weersomstandigheden.”