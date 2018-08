"Weinig festivals in dit genre, top initiatief" NEW WAVE FANS KOMEN AAN HUN TREKKEN OP W-FESTIVAL LIEKE D'HONDT

02u39 0 Kluisbergen Het W-Festival heeft zijn tenten opgeslagen in het Henegouwse Amougies, op een steenworp van Kluisbergen. Vier dagen genieten liefhebbers er van new wave, synthpop en de sfeer van de jaren tachtig.

Het W-Festival verhuisde dit jaar van het vliegveld in Amougies naar een iets groter terrein in de Rue Couture d'Orroir waar twee grote festivaltenten werden opgetrokken. Woensdagavond konden de liefhebbers van new wave er al terecht voor een optreden van Peter Murphy 40 Years of Bauhaus Celebration.





Gisteren stond dan de eerste festivaldag op het programma met optredens van onder anderen Covenant, Chameleons Vox, Axel Bauer, Midge Ure en DAF. De fans van het eerste uur verzamelden volledig uitgedost met kettingen, make-up en vaak zwarte kledij om hun favoriete bands aan het werk te zien.





Voor velen is het W-Festival dan ook de ideale gelegenheid om hun lievelingsmuziek te beleven. "Er zijn niet veel festivals in dit genre, dus het W-Festival is een geweldig initiatief", zegt Luc Van de Weyer. "Het is dan ook leuk dat het dit jaar opnieuw groter is geworden. Er heerst al een toffe sfeer." Ook Claudia Vercamer en Gilles Dorval beslisten een ticket te kopen voor het new wavefestival. "We komen speciaal naar hier voor de sfeer. Het maakt zelfs niet zoveel uit wie er optreedt, het is hier gewoon heel gezellig", zeggen ze. "Anders dan op andere festivals lopen hier ook veel mensen van onze leeftijd rond en vallen we niet uit de toon tussen de jeugd."





Filmprojectie

Ook bijzonder aan deze editie is de iets kleinere, donkere tent in het midden van het festivalterrein. In de Anne Clark feat. Jeff Aug 360° Dome speelt gedurende vier dagen een film van een half uur over de schoonheid van de natuur en de relatie tussen mens, dier en natuur. De beelden worden rondom rond in de tent geprojecteerd. De bijhorende muziek is Anne Clarks LP 'The Smallest Acts of Kindness'. Zij komt op zaterdag en zondag ook zelf een akoestisch optreden geven in de tent. Tickets voor die live-optredens kosten vijftig euro. Een kaartje voor de Dome zonder optreden kost 25 euro.





Kim Wilde en Paul Young

Ook vandaag, zaterdag en zondag is het W-Festival de uitgelezen plaats voor fans van new wave en synthpop. Vandaag zijn er optredens van onder anderen Peter Godwin, ABC, Project Pitchfork, Die Krupps, Dive en Kim Wilde. Zaterdag betreden Front Line Assembly, The Devil & The Universe, Marsheaux, Nouvelle Vague, Heaven 17 en Paul Young het podium. Op de slotdag treden onder anderen Marc Almond, Clan of Xymox, Lords of Acid en Vive La Fête op. Tickets zijn nog verkrijgbaar aan de ingang van het festival. Voor één dag betaal je 40 euro, voor twee dagen 70 euro en voor drie dagen 100 euro.