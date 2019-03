“Totaalverbod op sterkedrank bij fuiven is geen goede zaak” Lieke D'hondt

01 maart 2019

16u34 0 Kluisbergen Het gemeentebestuur van Kluisbergen heeft op advies van de politie een verbod op sterkedranken ingevoerd bij fuiven. “Geen goede zaak”, vindt Brecht Lietar (CD&V+). Hij vreest dat jongeren nu nog vaker naar de nachtwinkel zullen gaan om nog voor de fuif stevig te drinken.

“Een volledig verbod op sterkedranken op fuiven is volgens mij te kort door de bocht”, zegt Lietar tijdens de gemeenteraad. “Jongeren zullen nu nog vaker naar de nachtwinkel lopen om op voorhand te drinken, of uitwijken naar andere gemeenten waar het wel mag.” Burgemeester Philippe Willequet (Gemeentebelangen) wijst erop dat er sinds het verbod minder meldingen zijn van vechtpartijen. “Iemand moet zijn verantwoordelijkheid nemen voor de jongeren. Als sterkedrank toegelaten is, krijgen we meer meldingen van vechtpartijen. Sinds het verbod heeft de politie geen melding meer gekregen.” Het verbod blijft met andere woorden gehandhaafd.