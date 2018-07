't Avonturietje transformeert in De Speelvogel 07 juli 2018

De speelpleinwerking van Kluisbergen zit in een nieuw kleedje. Het vroegere 't Avonturietje heet nu De Speelvogel en heeft een nieuwe vriend voor de kinderen.





De kinderen op het speelplein zijn laaiend enthousiast als Happy de Papegaai tevoorschijn komt in de tuin van de Oude Pastorie in Berchem. De mascotte is de verpersoonlijking van het nieuwe imago van het speelplein. "In plaats van 't Avonturietje heet de werking nu De Speelvogel. Daar vallen ook de dans- en sportkampen onder", zegt schepen van Jeugd Xavier Roman (Gemeentebelangen). "We hebben vanaf nu meer aandacht voor de structuur en kwaliteit van het speelplein. Daarom hebben we ook jeugdconsulente Fien Notebaert bij de werking betrokken. De animatoren zullen meer initiatief nemen en werken gedurende de zomer rond verschillende thema's." De kinderen worden voortaan verdeeld in drie leeftijdsgroepen die elk hun eigen activiteiten hebben. "Met de oudste groepen gaan we ook af en toe op uitstap naar het bos, de Brielmeersen of Paddenbroek", zegt Fien Notebaert.(LDO)