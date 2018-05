'Meneer Konijn' krijgt gezelschap van 'Mevrouw Konijn' 16 mei 2018

02u53 0 Kluisbergen Voorlopig zijn de bouwvakkers nog bezig in het pand op de hoek tussen de Stationsstraat en de Molenstraat in Berchem (Kluisbergen), maar vanaf 1 juni zullen de baby's en peuters er heersen. Dan opent Gwendolien Schelstraete er haar tweede kinderdagverblijf 'Mevrouw Konijn'.

Een kinderdagverblijf runnen is drukke job, maar Gwendolien Schelstraete, haar man Brecht Pede en schoonzus Jana Maes kunnen er niet genoeg van krijgen. Ze besloten onlangs recht tegenover hun kinderdagverblijf 'Meneer Konijn' een tweede opvang te openen, 'Mevrouw Konijn'.





"In 2015 hebben we 'Meneer Konijn' overgenomen. We hebben toen gekozen voor een open aanpak. We bieden steeds vers eten aan en ook het feit dat we een onthaalpapa hebben slaat blijkbaar aan", vertelt Gwendolien. De kinderopvang zit sinds de overname altijd vol en de vraag naar opvangplaatsen blijft groot. "Er zijn in de buurt veel kindjes bijgekomen op korte tijd. Er zijn nu veel gezinnen met twee of drie kindjes, maar er zijn slechts een paar crèches. Daarom hebben we besloten om aan de overkant van de straat 'Mevrouw Konijn' te openen."





In de nieuwe opvang zal er plaats zijn voor 18 kindjes. Om de opvang in goede banen te leiden zal Gwendolien haar team versterken met een extra werkkracht.