"Hup Nico Mattan, hup Julio Iglesias" PASSAGE VAN DE RONDE GROEIT WEER UIT TOT WAAR VOLKSFEEST RONNY DE COSTER LIEKE D'HONDT

03 april 2018

02u33 0 Kluisbergen Tijdens de Ronde van Vlaanderen bleek nog maar eens dat het hart van de koers toch vooral in Kluisbergen klopt: de Oude Kwaremont en Paterberg maken niet alleen sportief, maar ook qua sfeer elk jaar het verschil. Wat een feest!

Op het plein boven de Oude Kwaremont bakken leden van de plaatselijke muziekmaatschappij "De Vlaamse Ardennen" achthonderd worsten. Met de opbrengst van de verkoop schaft de vereniging zich nieuwe muziekinstrumenten aan.





Op twee koersfans, die al vroeg in de ochtend hun plaats hebben ingenomen in de fanzone een paar honderd meter verder, moeten de muzikanten niet rekenen: deze heren hebben een flinke stapel sandwiches bij. Met de rug naar het parcours, waar de renners pas over een paar uur over de kasseien dokkeren en met de blik op het grote scherm, is het zichtbaar genieten.





Nòg verderop zijn het tòch weer worsten, maar op een pietluttig klein vuurtje dat een koersfan met veel moeite probeert aan te wakkeren.





Dolle pret in de modder

"Nico Mattan, Nico Mattan, Nico, Nico, Nico Mattan!" schreeuwt een uitgelaten groep jonge wielerfans halfweg de Oude Kwaremont. De West-Vlaming rijdt al 11 jaar niet meer, maar met het uur klinkt zijn naam nog luider in dit dolle gezelschap op de modderige akker. Aan de overkant is het stiller, maar niet minder gek: Spanjaarden staan er met een vlag van hùn idool... zanger Julio Iglesias.





Ondertussen schreeuwen de fans op de Paterberg de deelnemers aan de wielerwedstrijd de iconische helling naar boven.





Tussen de vele Vlaamse vlaggen duiken er ook een paar Italiaanse op, maar het zal uiteindelijk een Nederlander zijn die iedereen naar huis rijdt.