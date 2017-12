"Financiële meevaller moet terugvloeien naar burger" 02u32 1

Oppositieraadsleden Eric Willequet en Johan Devenyns van N-VA stelden gisteren voor de gemeentelijke opcentiemen op onroerende voorheffing te verlagen, maar de meerderheid vond dat geen goed idee.





De raadsleden zijn ervan overtuigd dat de gemeente voldoende middelen heeft om de belasting te verlagen, omdat het een mooie financiële compensatie geniet voor de sluiting van de elektriciteitscentrale in Ruien. "Dankzij ons voorstel zouden inwoners met een modale gezinswoning tussen de 25 en 50 euro per jaar besparen", zeiden ze. Schepen van Financiën Frank De Backer (Gemeentebelangen) vond de verlaging geen goed idee. "Door de opcentiemen te verlagen, lopen we het risico dat we toekomstige investeringen en de dienstverlening niet meer zullen kunnen garanderen. Bovendien liggen de personenbelasting en opcentiemen in Kluisbergen al lager dan het gemiddelde." (LDO)