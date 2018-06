"Einde maken aan begrafenissfeer" EXPOSITIE OVER ELEKTRICITEITSCENTRALE RUIEN START DIT WEEKEND LIEKE D'HONDT

21 juni 2018

02u35 0 Kluisbergen Het ontvangstgebouw van de vroegere elektriciteitscentrale in Ruien (Kluisbergen) is deze zomer het decor voor een expositie over de centrale. Initiatiefnemers Marc Peirs en Maja Wolny blikken in de expo terug op meer dan vijf decennia leven en werken in en rond de centrale.

"Wie werkte in de centrale, had het voor mekaar", herinnert Marc Peirs zich. De VRT-journalist groeide op in Kluisbergen en zag met eigen ogen hoeveel de elektriciteitscentrale in Ruien betekende voor de gemeente en de streek. Het leven van veel Kluisbergenaars draaide rond de centrale van Electrabel en daar waren ze best trots op.





Voor de werknemers betekende de centrale sinds de oprichting in 1957 niet alleen werkzekerheid, ze organiseerden er ook hun vrije tijd rond. "Vooral vissen, volleybal en voetbal waren populair", zegt curator Maja Wolny. De centrale in Ruien zou uiteindelijk uitgroeien tot de grootste klassieke centrale van België, maar sloot in 2013 definitief de deuren. Vier jaar later werden de koeltoren en schouwen onder grote belangstelling opgeblazen en kwam er een definitief einde aan het verhaal in Kluisbergen. "Na de ontploffing waren veel mensen triestig. Er was een gemis. Met deze expositie willen we die begrafenissfeer wegwerken. We willen aan de oud-werknemers duidelijk maken dat ze hebben bijgedragen tot iets belangrijks, iets dat ook buiten Ruien niet onopgemerkt is gebleven", verduidelijkt Wolny. "Het is een eerbetoon aan iedereen die hier ooit heeft gewerkt", vullen Peirs en Philip Pouillie van ENGIE Electrabel aan.





Chronologisch verhaal

De expositie vertelt het chronologische verhaal van de centrale en heeft daarbij ook aandacht voor wat er in de wereld gebeurde en hoe dat elkaar beïnvloedde. "Op de tijdslijn kan je bijvoorbeeld zien hoe in Ruien de eerste vrouw aan de slag ging, terwijl ook elders in de wereld een emancipatiebeweging aan de gang was", legt Peirs uit. Daarnaast kan je op de tentoonstelling door de bril van ex-werknemers kijken hoe het was om in de centrale te werken, hoe ze hun vrije tijd invulden, welke welvaart het bedrijf met zich meebracht en hoe trots de werknemers waren op hun werkgever. Via interviews, filmpjes en authentieke objecten zoals de eerste draagbare computer en voetbaltruitjes van de bedrijfsploeg kan je haast letterlijk voelen hoe het leven in die tijd zijn gang ging.





De expositie opent op 23 juni en is tot 30 september gratis te bezoeken. Vrijwilligers zullen de bezoekers verwelkomen op de expo. "Vaak zijn dat ex-werknemers of mensen die iets te maken hadden met de centrale. Zij zullen met plezier extra uitleg geven bij de objecten en verhalen", besluit Wolny.





Meer info over de expositie op www.centralevanruien.be.