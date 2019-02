Klinker Club Junior houdt muzikale activiteiten VDWT

15 februari 2019



De Klinker Club Junior opent de deuren op zondag 24 februari vanaf 14 uur. Kinderen van 3 tot 12 jaar kunnen er dan terecht voor een muzikale namiddag. Zannemie en de bende spelen om 14.30 uur een concert van grappige luisterliedjes. Van 15.30 tot 17 uur staan tal van muzikale activiteiten op het programma. De kinderen kunnen zelf eens echter de draaitafel staan onder leiding van DJ Koko. Ze leren hun eigen spindrum en catagnetten maken. Tot slot is een spannend zoekspel, een dansworkshop en een workshop om zelf muziek te leren maken. Inschrijven kan via info@jcdeklinker.be of www.jcdeklinker.be. De toegang is 4 euro in voorverkoop en 6 euro aan de kassa. Voor begeleidende ouders is de toegang gratis.