Kleine discussie in gevangenis mondt uit in gevecht Kristof Baelus

21 januari 2019

12u43 0 Een kleine discussie over een afstandbediening in de gevangenis in Wortel is volledig uit de hand gelopen. Twee personen zijn er op de vuist gegaan, één van hen bracht de andere lichamelijke letsels toe met een glas.

Op 16 december 2017 onstsond er in de cel van onder andere Kader W. en Abdellah E.Y. een discussie over een afstandbediening waarna beklaagde Kader W. zeer agressief uit de hoek komt. Hij heeft een glas genomen en hiermee het slachtoffer geslagen. Het glas brak en zorgde voor heel wat lichamelijke schade bij Abdellah Y. Zo hield hij er onder andere een diepe snede aan over net boven zijn oog. Het openbaar ministerie vordert een gevangenisstraf van 10 maanden en een geldboete.

De twee andere celgenoten van de mannen waren getuige van dit voorval. Een van hen legde een verklaring af in het voordeel van het slachtoffer. De andere celgenoot wenste geen verklaring af te leggen. Ook de dader legde geen verklaring af tijdens het politieverhoor.

“ Dit kan niet door de beugel, ik kan er niet meer van slapen”, zegt Abdellah E.L. “Het is belachelijk dat je zo agressief bent voor een discussie over een afstandbediening.”

De raadsman van de beklaagde gooide het over een andere boeg en betwist de feiten. Volgens hem is het niet duidelijk wat er zich in die cel afspeelde op het moment van de feiten.

“Mijn cliënt legde geen verklaring af bij de politie maar vertelde mij dat ze door een ongelukkig toeval beide zijn gevallen op tafel, ook het glas raakte hierdoor stuk”, zegt de raadsheer van Kader W. “Dit is ook de reden dan Abdellah E.L. aan zijn verwondingen komt.”

Vonnis op 18 februari.