Klaar voor een nieuw sport- of hobbyseizoen? In deze winkels in Vlaanderen vind je alles wat je nodig hebt

Met het einde van de zomer in aantocht staat ook stilaan een nieuw schooljaar voor de deur. En dat betekent vaak ook een nieuw seizoen in de sport- of hobbyclub. Start jij of je kroost binnenkort voor het eerst of opnieuw met voetbal, tennis, muziek of een andere hobby en zoek je hiervoor nog naar de geschikte kledij of het nodige materiaal? Wij zochten 58 sport- en hobbywinkels in heel Vlaanderen voor u uit.

ANTWERPEN

Antwerpen: Schildersgerief bij Academia

Volledig scherm Met Bart en Ingrid Vervoort, broer en zus, staat momenteel de derde generatie van dezelfde familie aan het roer van Academia. © Academia

Academia aan de Antwerpse Academie voor Schone Kunsten is een familiebedrijf met bijna 100 jaar op de teller. Bart en Ingrid Vervoort, broer en zus, vormen momenteel de derde generatie. Bij Academia kan zowel de beginnende artiest als de professionele kunstschilder met vakkennis terecht voor het nodige materiaal. Je vindt er een uitgebreid gamma aan tekenmateriaal (papier, schetspotloden, pastel en kleurpotloden, markers, en dergelijke meer) en ook voor de schilders is er voldoende keuze. Academia is vooral gekend voor zijn grote voorraad en uitgebreide keuze aan schildersdoeken. Daarnaast zijn er meer dan 30 verschillende modellen schildersezels uit voorraad leverbaar. Die kan je bovendien ook huren. Heb je te veel groot materiaal gekocht, dan kan je je spullen ook laten leveren ‘s avonds.

Waar? Mutsaardstraat 38, 2000 Antwerpen

Wanneer? Maandag tot vrijdag van 10 tot 18 uur, zaterdag van 10 tot 13 uur

VLAAMS-BRABANT

Leuven: Hexagoon

Volledig scherm Hexagoon is het kleinste snuffelwinkeltje van Leuven. © Hexagoon / Hexagoon

Het kleinste en leukste snuffelwinkeltje van Leuven, zo omschrijft Hexagoon zichzelf. Gaby opende de winkel in de zomervakantie van 1986. Toen de studenten weer terugkwamen, werd Hexagoon een ware hit dankzij de kleurige haarstrikken van Madonna. Gudrun stapte later mee in de zaak van haar mama. Hexagoon is tot op vandaag de ideale plek voor iedereen die graag zelf juwelen, decoratie en andere mooie dingen maakt. “We hebben een uitgebreide webshop vol inspiratie, maar als je live advies wil, helpen we je met veel plezier”, klinkt het. Daarnaast vinden er ook felbegeerde workshops plaats. “Als je houdt van DIY en van de schoonheid in kleine dingen, mag Hexagoon niet ontbreken op je lijstje.”

Waar? Ravenstraat 81, Leuven

Wanneer? Van woensdag tot zaterdag van 10 tot 18 uur

Ternat: Jurlie Sport

Volledig scherm De winkel van Jurlie Sport in Ternat. © Jurlie Sport

Het Ternatse Jurlie Sport is een begrip in de regio. De sportwinkel bestaat al 52 jaar en is gegroeid uit Kleding Jurlie. Vandaag is de zaak in handen van Jurgen Van Cauwelaert. Hij heeft de winkel vergroot en vernieuwd. “Jurlie Sport richt zich op de populaire sporten voetbal, lopen, tennis, padel, zwemmen en fitness”, licht Jurgen toe. “Talrijke sportclubs uit het voetbal, basket, zwemmen en floorball doen beroep op ons voor het kleden van hun leden.” De zaak staat dan ook bekend om haar persoonlijke aanpak en de goede service. Bij Jurlie Sport beschikken ze bovendien over heel wat topmerken. Daarbij zijn onder andere de kledingmerken Nike, Adidas en Asics; Speedo en Arena, die actief zijn in het zwemmen; en tennismerken Wilson, Babolat en Head.

Waar? Markt 13-14, Ternat

Wanneer? Maandag van 13.30 tot 18 uur. Van dinsdag tot zaterdag van 9.30 tot 18 uur

WEST-VLAANDEREN

Ieper: ‘T Notenbalkje

Volledig scherm Eigenaars Diego en Donald Moniez in 't Notenbalkje in Ieper. © SONY DSC

Wie zich klaar wil stomen voor een nieuw jaar aan de muziekacademie moet in ‘t Notenbalkje in Ieper zijn. In de zaak kan je terecht al meer dan 30 jaar terecht voor de aankoop, het huren en herstellen van alle muziekinstrumenten. Je vindt er ook partituren en andere accessoires. Eigenaars Diego en Donald Moniez geven bovendien zelf privé muzieklessen. “Onze specialiteiten zijn gitaren, piano’s, blaasinstrumenten en accordeons, maar doorheen de jaren hebben we heel wat expertise opgebouwd over alle instrumentengroepen heen”, vertelt Diego.

Waar? Zonnebeekseweg 86A, 8900 Ieper

Wanneer? Dinsdag tot en met zaterdag van 9.30 tot 12.30 en van 14 tot 18.30 uur.

OOST-VLAANDEREN

Gent: Full Time Sport



Volledig scherm Het team van Fulltimesport. © Fulltimesport

Voetballers vinden hun materiaal bij Full Time Sport. “Bij ons vind je alles wat met voetbal te maken heeft: van schoenen tot keeperhandschoenen, beenbeschermers en kledij”, klinkt het. “Kevin De Bruyne, de beste Belgische voetballer allertijden, kwam als kind ook bij ons zijn voetbalschoentjes kopen.” De medewerkers van de winkel staan klanten graag bij met advies. “Keuze is er in ieder geval genoeg. Klanten kunnen bij ons kiezen uit meer dan 500 modellen.” Bij de start van het voetbalseizoen, dat gelijkloopt met het schooljaar, voorziet Full Time Sport nog een leuke actie. Elke klant geniet dan van vijftien procent korting op zijn aankoop van nieuwe voetbalschoenen.

Waar? Zeeschipstraat 61, 9000 Gent

Wanneer? Maandag van 14 tot 18.30 uur, dinsdag tot en met vrijdag van 9.30 tot 12.30 en van 13.30 tot 18.30 uur, zaterdag van 9.30 tot 18 uur.

Deinze: Atita

Volledig scherm Back to school Atita © Atita

Zijn jij of je kind eerder creatief dan sportief? Bij Atita in Deinze vind je alles wat je nodig hebt voor een nieuw jaar aan de tekenacademie. De zaak werd in 2007 opgericht door Edwin en Annemie Blauwblomme uit Gent en is een echte familiezaak, met intussen acht vestigingen in Vlaanderen. Bij Atita kan je terecht voor een uitgebreid gamma aan bureau- en schoolartikelen, maar je vindt er ook heel wat knutsel- en tekengerief, zoals papier, schilderdoeken, potloden, verf en penselen. Kortom, alles wat je nodig hebt om de Picasso in jezelf boven te halen.

Waar? Driespoort Shopping Deinze, Gaversesteenweg 48, 9800 Deinze

Wanneer? Maandag tot en met zaterdag van 9 tot 18 uur.

Sint-Gillis-Waas: Ruiterport Waasland

Volledig scherm Ruiterport Waasland in Sint-Gillis-Waas © Ruiterport Waasland

“Momenteel heet de zaak nog ‘Sport Waasland’, maar vanaf 1 september verandert de winkel in ‘Ruitersport Waasland’”, vertelt uitbaatster Annelien Janssens. “Het idee van de zaak komt vanuit een bekend begrip uit de ruitersportwereld, namelijk tweedehandsgoederen. In de paardenwereld worden er veel lokale beurzen georganiseerd waar je met een eigen tafel kan staan om je goederen een tweede leven te geven. Na het overlijden van mijn paarden bleef ik met heel wat spulletjes achter. Vandaar kwam ik op het idee om een unieke sportwinkel te openen die de nadruk legt op de verkoop van goederen in consignatie.”

“Klanten brengen hun spullen binnen, samen wordt een mogelijke verkoopprijs besproken en vervolgens blijft tot wel 80% van die prijs over voor de eigenaar van de spullen. In september is de winkel een jaar oud. We hebben een jaar de kans gegeven om alle sporten te verwelkomen, maar het werd al snel duidelijk dat paardensport de rode draad is in de winkel. Daarom zullen er hier vanaf september enkel nog ruitersportartikelen te koop zijn.”

“We proberen steeds een nieuw basisassortiment verzorgings-, weide- en stalbenodigdheden aan te bieden en daarnaast hebben we heel wat outletspullen.”

Waar? Stationstraat 19 in Sint-Gillis-Waas

Wanneer? Woensdag en zaterdag open van 10 tot 18 uur, vrijdag open van 16 tot 19 uur, dinsdag en donderdag open op afspraak, zondag en maandag gesloten.

Aalst: Lamartinel Creahobbywinkel

Volledig scherm Lamartinel Creahobbywinkel in Aalst. © Lamartinel

Deze online shop is ontstaan vanuit een hobby. “Ik was aan de slag als kleuterleidster en ging op zoek naar mogelijkheden om creatiever te kunnen zijn in het kleuteronderwijs”, vertelt uitbaatster Martine. “Van het een kwam het ander en voor ik het wist was de webwinkel geboren. Om de winkel in de kijker te zetten deed ik verschillende hobbybeurzen.” Je kan bij Lamartinel ook terecht voor verschillende creatieve workshops.

Waar? Online, Achtermaal 36 in Aalst

Wanneer? Online

LIMBURG

Heusden-Zolder: Handig Handje

Volledig scherm Handig Handje in Zolder. © Handig Handje

“We hebben de zaak 21 jaar geleden overgenomen”, vertellen uitbaters Carine en Patrick. “Carine gaf al creatieve workshops en wilde dit combineren met een eigen winkel. Toen de hobbywinkel in Zolder over te nemen was, was de beslissing snel gemaakt.”

Carine baat de winkel uit en geeft de workshops van de ‘peyote techniek’ om juwelen en decoratie te maken met kleine pareltjes. Patrick beheert de website van de zaak en helpt tijdens evenementen in de winkel. Je kan bij Handig Handje terecht voor borduurmateriaal, haak- en breigaren, hobbymateriaal, inlijstingen, kralen en nog zoveel meer. Er worden niet alleen workshops gegeven, maar er is een keer per maand ook een creacafé waar je gezellig projecten kan komen afwerken.

Waar? Dorpsstraat 64 in Zolder

Wanneer? Open van dinsdag tot vrijdag van 9.30 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur, zaterdag open van 9.30 tot 16 uur, zondag en maandag gesloten.

