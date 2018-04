Vier jaar cel voor stelende zestiger 04 april 2018

Een 60-jarige Serviër werd veroordeeld tot een celstraf van vier jaar nadat hij op 22 december van vorig jaar betrapt werd in het huis van een koppel met kinderen in Kinrooi. Hij verweerde zich hevig, maar kon door de bewoners en een buurman in bedwang gehouden worden. In de rechtbank probeerde hij zich daarom in een slachtofferrol te manoeuvreren. De man werd eerder al vier keer veroordeeld voor woninginbraken. (JEK)