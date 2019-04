Vier jaar cel voor Kinrooinaar en Nederlander voor uitbaten drugslabo BVDH

10 april 2019

Een 28-jarige Nederlander en een 37-jarige Kinrooinaar zijn door de rechtbank van Tongeren veroordeeld tot een celstraf van vier jaar en een boete van 6.000 euro omwille van het uitbaten van een drugslabo in Oudsbergen. Minstens twee maanden lang hielden ze zich bezig met de aanmaak van BMK, wat gebruikt wordt voor MDMA. Omdat één van de twee een bestelwagen van zijn firma gebruikte bij het proces, liepen ze tegen de lamp. De politie viel binnen in de huurwoning. Een chemische geur was niet te ontkennen en al snel vonden de agenten een donkerbruine, kleverige substantie. De twee gaven verstek voor de behandeling en bijgevolg wordt nu de onmiddellijke aanhouding bevolen. Ze krijgen ook elk een boete van 6.000 euro.