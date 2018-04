Tot zes jaar cel voor synthetische drugs 13 april 2018

02u52 0 Kinrooi Vier Nederlanders en een dertiger uit Bree zijn veroordeeld tot celstraffen van drie tot zes jaar en boetes van 6.000 tot 24.000 euro voor de productie van synthetische drugs en het storten van drugsafval in november en december 2015.

De zaak kwam aan het licht toen Nederlander M. (51) uit Eindhoven de afvalstoffen van een drugslab wilde dumpen, nadat op 15 december brand was uitgebroken in zijn woning in Bree. Daar had M. samen met drie Nederlanders een drugslab opgezet. M. wilde samen met een overbuur de afval dumpen in Eindhoven, maar botste in Tongerlo op een politiecontrole. Hij nam de vlucht, maar verloor de controle over zijn stuur, reed met zijn bestelwagen van de weg en belandde in een wei. In zijn wagen vond de politie twee vaten van 25 liter restanten van het drugslab. In de Broekstraat in Kinrooi werden gelijkaardige vaten gevonden. M. kreeg 4 jaar cel. De overbuur die hem hielp, werd veroordeeld tot drie jaar cel. De drie Nederlanders kregen elk vijf en zes jaar cel. Omdat ze niet opdaagden voor de rechtbank werd hun onmiddellijke aanhouding bevolen.





(VCT)