Tot 10 jaar effectief voor Syriëstrijders en ronselaars 21 april 2018

03u08 0 Kinrooi De Brusselse rechtbank heeft negen Maaseikse Syriëstrijders en ronselaars veroordeeld tot celstraffen die gaan van 3 jaar met uitstel tot 10 jaar effectief.

De zogenaamde 'Maaseikse filière' kwam in het oog van de speurders die onderzoek deden naar Sharia4Belgium. Ze herkenden vele namen uit de entourage van Fouad Belkacem. Het bleek te gaan om mensen die in de eerste helft van de jaren 2000 verdacht werden van lidmaatschap van de Groupe Islamique Combattant Marocain (GICM), de Marokkaanse terreurorganisatie die verantwoordelijk wordt gehouden voor de aanslagen in Casablanca, op 16 mei 2003, en in Madrid in maart 2004. Zo kwamen ze uit bij verscheidene personen die in de buurt van Maaseik woonden. Khalid B. uit Kinrooi en Mohamed Z. opereerden vogens de rechtbank vanuit een zelf opgerichte moskee in Neeroeteren. B. zou 14 vertrekkers geradicaliseerd hebben. Z. beïnvloedde 12 mensen. B. probeerde zelf ook tot tweemaal toe naar Syrië te vertrekken, maar telkens mislukte dit. Reizen zal er de volgende jaren niet inzitten voor hem, want de man werd na het vonnis meteen in de boeien geslagen en naar de gevangenis gebracht. Hij en Mohamed Z. kregen elk tien jaar cel.





Drie verdachten werden vrijgesproken, terwijl voor een dertiende verdachte de strafvordering onontvankelijk werd verklaard. Die was volgens de rechtbank immers gedeeltelijk gebaseerd op stukken van het Marokkaanse gerecht, en het gevaar bestond dat in de Marokkaanse procedure verklaringen waren verkregen onder foltering. (WHW)