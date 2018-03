Syriëronselaars riskeren 10 jaar cel PROCES ANDERHALF JAAR LATER DAN GEPLAND DAN TOCH VAN START WOUTER HERTOGS

01 maart 2018

02u33 0 Kinrooi Twaalf vermoedelijke Syriëstrijders en -ronselaars kijken aan tegen celstraffen tot tien jaar. Normaal moesten ze twee jaar geleden hun straf al kennen, maar allerlei problemen vertraagden de rechtsgang.

Hoofdbeklaagden zijn Khalid B. uit Kinrooi en Mohamed Z. Zij zouden volgens het federaal parket een groep jonge moslims aangespoord hebben om naar Syrië te vertrekken. Vijftien personen, onder wie twee minderjarigen, zouden daar ook op ingegaan zijn. Genoeg om voor de twee hoofdrolspelers een celstraf van tien jaar te vorderen. Een derde beklaagde die ook effectief in Syrië geraakt is, riskeert eenzelfde straf. Voor de overige beklaagden werden lichtere straffen gevorderd. En dat het menens is, mag blijken uit de beveiligingsperiode die door het Openbaar Ministerie gevorderd werd. Dit houdt in dat de beklaagden - mits ze veroordeeld worden - zeker twee derde van hun straf moeten uitzitten.





De zogenaamde 'Maaseikse filière' kwam op de radar van de speurders die onderzoek verrichtten naar Sharia4Belgium. Zij herkenden vele namen uit de entourage van leider Fouad Belkacem. Het bleek te gaan om mensen die in de vroege jaren 2000 verdacht werden van lidmaatschap van de Groupe Islamique Combattant Marocain (GICM), de Marokkaanse terreurorganisatie die verantwoordelijk geacht wordt voor de aanslagen in Casablanca (2003) en Madrid (2004). Zo kwamen ze uit bij een groep verdachten die in Maaseik en omgeving woonden. Khalid B. en Mohamed Z. zouden volgens het Openbaar Ministerie vanuit een zelf opgerichte moskee in Neeroeteren geopereerd hebben. B. zou veertien personen geradicaliseerd hebben, en zo verantwoordelijk geweest zijn voor hun vertrek naar Syrië. Z. beïnvloedde twaalf mensen. Pittig detail: Khalid B. probeerde ook zelf tot twee keer toe naar Syrië te vertrekken, maar dat mislukte telkens.





Enkelband niet uitgeschakeld

Het proces moest normaal op 21 september 2016 van start gaan. Maar al meteen dook een eerste probleem op: Khalid B. kon zijn woning in Kinrooi niet verlaten omdat zijn enkelband niet uitgeschakeld was. Wie die fout gemaakt heeft, is nooit duidelijk geworden. Maar het kwaad was geschied. Daags nadien werd een volgende zitting gepland, maar dat was buiten de verdediging gerekend. Die haalde prompt een hele resem procedurefouten aan. Uiteindelijk kwam 7 december 2016 in beeld als startdatum voor het grote Syriëproces, maar ook nu werd het einde van de rit niet gehaald. Volgens de verdediging was een magistrate van het federaal parket in de beraadslagingskamer geweest, wat minstens de schijn van partijdigheid gewekt zou hebben. Prompt werd de hele rechtbank gewraakt. Zonder succes, want het proces wordt nu - met nog eens meer dan een jaar vertraging - dan toch in dezelfde rechtbank gevoerd. Vandaag komt daar de verdediging aan bod.