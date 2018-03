Spilfiguur vraagt vrijspraak 02 maart 2018

03u13 0 Kinrooi Op het proces rond de zogenaamde 'Maaseikse filière' is de verdediging aan bod gekomen. Over één ding was iedereen het eens: "Van terrorisme is hier geen sprake." Khalid B., de bekendste naam van de beklaagden, ontkende de betichtingen die het federaal parket woensdag had geuit

Een aantal mensen met wie Khalid B. bevriend was of in contact stond, vertrokken in 2013 en 2014 naar Syrië en volgens het federaal parket heeft de man, samen met tweede verdachte Mohamed Z., daarin een grote rol gespeeld. Hij zou een aantal mensen geïndoctrineerd en geradicaliseerd hebben. Daarom werd er een celstraf van 10 jaar gevorderd tegen B. De vermoedelijke spilfiguur ontkende in zijn ondervraging dat hij mensen heeft geronseld om in Syrië te gaan strijden. "Dat klopt niet, ik heb niemand ertoe aangezet of geholpen om te vertrekken", beantwoordde hij de vraag van de rechter. "Of ik ermee akkoord was dat ze vertrokken? Ik vind dat de Syrische president Assad aan de kant moet geschoven worden, maar het is niet aan mij om te zeggen wie er in de plaats moet komen. Dat moeten de Syriërs beslissen."





Geld ingezameld

Nog volgens het federaal parket had B. tot twee maal toe geprobeerd om zelf naar Syrië te gaan. Ook dat ontkende de Kinrooinaar ten stelligste. "Dat is niet waar. Ik heb wel geld ingezameld, maar dat was bedoeld om vluchtelingen te helpen, niét om voor mensen die deelnamen aan de strijd. Als er vluchtelingen in een kerk worden opgevangen, staat iedereen te applaudisseren. Als dat in een moskee gebeurt, breekt er paniek uit want dan is het verdacht. Dat is werken met twee maten en twee gewichten."





In het verlengde van deze woorden vroeg de advocaat van B. dan ook resoluut de vrijspraak. Het is totaal onduidelijk van welke terreurgroep mijn cliënt een leider zou zijn geweest, noch welke mensen hij op welke manier zou geïndoctrineerd hebben", pleitte meester Millen. "De vertrekkers hebben zich bij verschillende groepen aangesloten, hoe kan men dan zeggen dat mijn cliënt hen allemaal aanstuurde?" Vandaag volgt de rest van de verdediging. (WHW)