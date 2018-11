Slachtoffer vluchtmisdrijf (57) nog tot woensdag in ziekenhuis Birger Vandael

12 november 2018

15u51 0 Kinrooi Kinrooinaar Roger Bosmans (57) die in de nacht van vrijdag op zaterdag door een wagen omver werd gereden, moet nog zeker tot woensdag in het ziekenhuis blijven. De man werd slachtoffer van een vluchtmisdrijf en liep een gecompliceerde breuk op in zijn arm.

Dochter Ine is samen met haar vader serieus geschrokken door de feiten op de Beeërsteenweg, waarbij een 18-jarige chauffeur niet stopte toen de man werd aangereden. “Het gaat allemaal wel goed komen, maar het wordt een lange revalidatie”, vertelt ze. “Zaterdagochtend is hij al geopereerd aan zijn arm. Nu is het nog afwachten wat de resultaten van de onderzoeken aanzijn schouder en benen gaan uitwijzen. Ook met de hond is trouwens alles ok. Hij is wel enorm geschrokken.”