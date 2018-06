Schuttersfeest gewapend tegen hitte 30 juni 2018

De Koninklijke Schutterij Sint Servatius Raam Ophoven (Kinrooi) won vorig jaar het Oud Limburgs Schuttersfeest (OLS) in het Nederlandse Merkelbeek. Nu zondag 1 juli is de schutterij verantwoordelijk voor de organisatie van het OLS 2018 in onze provincie. Een jaar lang werd gewerkt aan de voorbereidingen. 146 schutterijen uit Belgisch en Nederlands Limburg - goed voor meer dan 3.000 schutters in uniform- nemen zondag deel aan de folkloristische optocht en vervolgens de schietwedstrijd met zware buks op houten blokjes. De winnaar wint de trofee 'd'n Um' én mag de volgende organisatie mee naar huis nemen. Verwacht wordt dat de winnaar pas op de OLS-finaledag, op zaterdag 7 juli, bekend zal zijn. Ook de zon zal zondag van de partij zijn op en rond de feestweide aan de Hoverhofweg in Ophoven (Kinrooi). Er worden extra maatregelen genomen om de hitte te trotseren op de vlakke feestweide. Extra schuiltenten en parasols voor bezoekers en airco's voor de medewerkers aan de kassa's. Er is extra waterbedeling voor de schutters tijdens de optocht en een waterbak met sponzen. Voor de kinderen is er een groot waterpretpark. Het feest begint zondag al om 10 uur met de ontvangst/opening en vervolgens toespraken, de optocht begint om 13.30 uur. Info: www.ols2018.eu (GBO)