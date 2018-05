Schepen vrolijkt huwelijksplechtigheden op ALS KOPPEL HUWELIJK OPHANGT AAN THEMA, DOET SYLVIE VANMONTFORT MEE GUNTHER BOMANS BIRGER VANDAEL

24 mei 2018

02u51 0 Kinrooi Schepen van burgerlijke stand Sylvie Vanmontfort (CD&V) maakt van de huwelijksbelofte op het gemeentehuis een vrolijke gebeurtenis. Eerder was ze al eens geheel in de flowerpower-stijl verkleed en vorige week ruilde ze haar plechtige outfit voor het western-thema. "Ik probeer voor elk koppel van het huwelijk hun mooiste dag te maken", vertelt Sylvie.

Toen Sylvie na de verkiezingen van 2012 'burgerlijke stand' als bevoegdheid kreeg, had ze meteen een ideaalbeeld voor ogen. "Vroeger trouwden mensen nog veel voor de kerk en was het wettelijk huwelijk slechts een formaliteit. Nu huwen voor de kerk veel minder gedaan wordt, is 'de wet' vaak het enige wat het koppel heeft als ceremonie. Voor mij mag het daarom wel wat meer zijn. Bijgevolg nodig ik elk koppel op voorhand uit voor een gesprek, en probeer dan door wat gerichte vragen te stellen hen beter te leren kennen. Zo vraag ik hoe ze elkaar leerden kennen en of er grappige anekdotes zijn van de vrijgezellenavond", glimlacht ze. "Die informatie gebruik ik dan om mijn speech wat persoonlijker te maken."





Amerikaanse trouwzaal

Daarnaast stond Sylvie ook in voor de opstelling van de trouwzaal. "Ik heb een rode loper aangeschaft. Op voorhand vraag ik met hoeveel ze komen." Dan plaatsen ze links en rechts witte stoelen. "Achter mij projecteren we de namen en datum op een scherm. Een beetje op zijn Amerikaans. Op de dag zelf laat ik het koppel even wachten op de gang en geef ik iedereen de juiste plaats. Vervolgens start ik de muziek en komt het koppel, meestal stralend, binnen. Standaard gebruik ik de klassieke bruidsmars bij de binnenkomst, maar ik vraag op voorhand altijd of ze eventueel muziek hebben met een speciale betekenis en dan kan dat ook. Ook toespraken door getuigen, zus of broer... kunnen ingepast worden in de ceremonie."





Iets positiefs

Als klap op de vuurpijl is Sylvie niet te beroerd om zelf deel uit te maken van het feestje. "Soms zijn mensen zo enthousiast dat ze hun huwelijk ophangen aan een thema en dan vragen ze of ik daarin wil meegaan. Mochten er in de toekomst nog vragen komen, dan ben ik zeker bereid om mijn best te doen om daaraan tegemoet te komen. Het enige wat ik niet zou zien zitten, is in Beach Party-stijl. In bikini met schepenlint is me toch echt een brug te ver."





Sylvie krijgt veel positieve reacties op haar persoonlijke aanpak. "Mensen zijn dankbaar en vaak ook verrast. Dit aspect van mijn job geeft mij enorm veel voldoening. In de politiek is het soms frustrerend dat alles zo traag gaat en dat je vaak in procedures verzeild geraakt. De negativiteit is nooit ver weg. Een huwelijk voltrekken is iets positiefs, waarbij je heel dicht bij de mensen staat en waar iedereen blij is. Dat zorgt voor mij voor wat evenwicht."