Schat van Ali Baba in Kinrooi: politie ontdekt loods vol materialen voor drugsplantages VCT

13 december 2018

14u22 0 Kinrooi In een loods in Kinrooi ontdekte de politie op 17 november 2015 de ‘schat van Ali Baba’: een grote hoeveelheid materialen en grondstoffen voor de installatie en het onderhoud van cannabisplantages. Er werd ook 1,5 ton illegaal vuurwerk ontdekt. Vijf Nederlands riskeren tot twee jaar cel. Volgens de aanklager is dit soort grootschalige ‘growshop’ een specifieke industrie die zich richt op voorbereidende handelingen voor de illegale productie van drugs.

De huiszoeking van de loods in november 2015 vond plaats na een inbraak in een nabij gelegen woning op een industriezone in Kinrooi. De politie stelde een sterke cannabisgeur vast. “In de loods vond de politie de schat van Ali Baba,” beschreef de aanklager. “Het is fenomenaal wat er aangetroffen werd. Alles wat men nodig heeft voor een cannabisplantage was voorhanden: stekplantjes, plantenpotten, zakken met potgrond, groeimiddelen, lampen, filters, droognetten, klimaatregelaars, knipmachines, kniptangen en ga zo maar voort. Er werden lijsten gevonden met kweekschema’s en namenlijsten van betrokken personen. In de loods werden materialen geleverd uit installaties en er vertrokken materialen naar installaties, nieuw en gebruikt. Daarnaast was er apparatuur om de geur van een cannabisplantage te neutraliseren en waren er airco-apparaten, die vaak ingezet worden om warmteverlies bij cannabisplantages niet detecteerbaar te maken voor de politie.”

Nederlanders in België

De aankoop en terbeschikkingstelling van materialen voor de opzet en het onderhoud van drugsplantages is volgens de aanklager strafbaar omdat het een voorbereidende handeling is voor een illegale activiteit. Naast de celstraffen van 18 maanden tot 2 jaar, riskeren de vijf Nederlanders ook elk een boete van 1000 euro. Dat het onderzoek een lange tijd in beslag nam, hadden de vijf Nederlanders aan zichzelf te danken. “Als personen die in Nederland wonen in België feiten komen plegen dan duurt het langer om alles te onderzoeken maar procedureel werd alles gedaan wat moest.” De verdediging vroeg straffen met uitstel. Twee Nederlanders vroegen de vrijspraak. Vonnis op 17 januari.