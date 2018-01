Rondvaartboot uit de vaart 02u36 0

De rondvaartboot Paep van Meinecom III van Marec (Maaslandse Recreatiecentra) ondergaat een onderhoudsbeurt en is tijdelijk uit de vaart genomen. Vanaf begin februari zijn er weer rondvaarten op de Maas en de aangrenzende wateren mogelijk. Uitvalsbasis is zoals steeds jachthaven De Spaanjerd in Kinrooi. (GBO)