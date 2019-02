Provincie Limburg levert bouwvergunning af voor onderzoeksinstituut medicinale cannabis Dirk Selis

28 februari 2019

15u32 0 Kinrooi De Limburgse deputatie heeft een bouwvergunning afgeleverd voor de bouw van een onderzoeksinstituut voor de teelt van medicinale cannabis op de site van Agropolis in Kinrooi. “Dit centrum biedt wetenschappers een plek om onderzoek te voeren naar cannabis van farmaceutische kwaliteit”, zegt gedeputeerde van Ruimtelijke Ordening Inge Moors.

De Limburgse deputatie laat er geen gras over groeien. Dinsdag heeft de Kamercommissie Volksgezondheid het wetsvoorstel goedgekeurd voor de oprichting van een cannabisbureau dat moet toezien op de teelt van cannabis voor medisch gebruik. En donderdag werd al de eerste vergunning afgeleverd voor de bouw van een nieuwe loods met klimaatkamers voor de productie van medicinale cannabis. Het gebouw zal verder een onderzoekslabo en een labo voor kwaliteitscontroles hebben en ook kantoren, vergaderzalen en logistieke en technische ruimtes. In totaal zullen er 75 mensen tewerkgesteld worden.

Agropolis in Kinrooi biedt ruimte aan startende bedrijven die zich toeleggen op innovatieve en milieubewuste landbouw. Op deze site heeft Rendocan bvba de exclusieve rechten om een onderzoeksinstituut te bouwen voor de productie en verwerking van medicinale cannabis.

MS-patiënten

Het gebruik van medicinale cannabis is wereldwijd in opmars, onder andere als middel tegen chronische pijnen, misselijkheid bij kankerpatiënten en spasmes bij MS-patiënten. In België is tot nu toe maar één vorm van medicinale cannabis toegestaan, de neusspray Sativex. De teelt moet steeds gebeuren onder strikte controle van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten. Van legalisering van cannabis voor recreatieve doeleinden is geen sprake.