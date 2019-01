Plofkraak op Bpost-kantoor in Kinrooi: “Schade is aanzienlijk, maar geen buit” Marco Mariotti en Toon Royackers

13 januari 2019

10u10 0 Kinrooi In het Noord-Limburgse Kinrooi is vanochtend rond 4.09 uur een plofkraak gepleegd op een kantoor van Bpost. Dat gebeurde aan de Neeroetersesteenweg. De schade is aanzienlijk, maar de daders konden geen buit maken. Het noorden van de provincie Limburg werd al vaker geteisterd door plofkraken. Vorig jaar in juni was er nog een plofkraak in een ING-kantoor in Kinrooi.

“Het was een enórme knal”, aldus de overburen. De ontploffing zou tot honderden meters ver te horen geweest zijn. Ook de sprinklers binnen gingen af. De daders hadden het gemunt op een automaat die in de buitenmuur is bevestigd, maar die is nu al bedekt met een houten paneel.

