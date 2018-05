Paddenstoelenteelt op Agropolis 30 mei 2018

Pleunis Biochamp bvba zal zich vestigen op de site van Agropolis in Kinrooi. Het bedrijf, actief in de teelt van biologische exotische paddenstoelen, zal een perceel van 6.000 vierkante meter innemen voor de uitbreiding van haar activiteiten. De groeiende markt doet het bedrijf de stap zetten naar een nieuwe vestiging op Limburgse bodem. Pleunis Biochamp richt zich voornamelijk op de teelt van exotische paddestoelen zoals bijvoorbeeld Eryngii en Shiitake. Maar ook beukenzwam, Piopinno, Maitake behoren tot hun assortiment. Er wordt uitsluitend op biologische wijze geteelt. "De laatste jaren is er immers steeds meer interesse in andere paddenstoelen dan de bekende traditionele witte champignons", zegt Koert Pleunis, oprichter en zaakvoerder van Pleunis Biochamp. In september zal de productie worden opgestart in de nieuwe kwekerij. Agropolis Kinrooi, de agrarische bedrijvenzone mét incubator, richt zich op innovatie en duurzaamheid in land- en tuinbouw. (GBO)