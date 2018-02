Ode aan carnaval in geel, groen en rood MOLENBEERSELNAAR HELE WEEKEND ZOET MET VERSIEREN TUIN BIRGER VANDAEL

14 februari 2018

02u48 0 Kinrooi Wie nog nooit een speeltuin gemaakt van ballonnen heeft gezien, reppe zich dezer dagen naar Molenbeersel. In de voortuin van Bart Missotten (49), voormalig lid van 'De Zandmennekes' werd namelijk een ode aan het carnaval gebouwd. "Al een decennium lang maak ik ieder jaar een thematisch kunstwerkje in mijn tuin", legt de creatieve Maaslander uit.

De 'Zandmennekes' vormen samen een buurtvereniging die jaar en dag deelnam aan de carnavalsstoet in Molenbeersel. "Toen ik hier tientallen jaren geleden kwam wonen, kreeg ik de microbe al vrij snel te pakken. Carnaval is hier een waar volksfeest en samen met mijn vrouw deed ik vrolijk mee." Tien jaar geleden bleek alles wat bij de organisatie van de stoet komt kijken toch een te zware karwei, dus besloot de vereniging om niet langer actief deel te nemen aan de stoet.





Speeltuin

"Dat was voor mij het signaal om zelf te starten met het aankleden van mijn voortuin met ballonnen. In mijn vrije tijd treed ik immers vaak op als Clown August, dus heb ik de techniek wel onder de knie. Telkens kies ik voor een ander thema en dit jaar werd dat een speeltuin", legt de vrolijke Maaslander uit. Andere jaren ging hij zijn thema zoeken in de circuswereld en in 2013 gaf hij zelfs een modepop de juiste kledij. "Ook tijdens evenementen als Halloween of een voetbaltornooi van de Rode Duivels probeer ik mijn steentje bij te dragen aan de sfeer."





"Geweldig"

De hele straat maakt van de optocht een feest. "Twee huizen verder is iedereen welkom voor een hapje en een drankje terwijl de stoet passeert. Het is immers belangrijk dat carnaval de mensen samenbrengt en dit is het feest van de hele buurt -en bij uitbreiding het hele dorp. Ik ben blij dat ik op mijn manier ook een steentje kan bijdragen. De buren vinden het alvast geweldig dat mijn tuin zo versierd is", oppert hij vrolijk. Ook automobilisten nemen rustig de tijd om de versiering te aanschouwen en regelmatig houdt er een wandelaar met hond of een fietser even halt bij de tuin in de Zandveldstraat. Opvallend detail: alle ballonnen zijn rood, groen of geel, een verwijzing naar de typische kleuren van carnaval.





Uiteraard moet Bart wel aan de slag om de hele opstelling in zijn tuin te krijgen. "En daar ben ik toch al snel een dikke twintig uur mee bezig. Eigenlijk staat het hele weekend in het teken van de stoet op maandagnamiddag. Met wat extra verstevigingskabels zorg ik ervoor dat alles op zijn plaats blijft. De ballonnen blijven hangen tot woensdag, want op Aswoensdag zitten de hoogdagen van carnaval erop", besluit de geboren Diepenbekenaar, die intussen al jaar en dag in het Maasland woont. Ook voor de volgende jaren kondigt hij nieuwe acties aan, maar welke deze zijn, houdt hij nog even voor zichzelf.