Nood aan opzichters voor schoolomgevingen 30 januari 2018

Kinrooi is dringend op zoek naar vrijwilligers die tijd willen maken om kinderen veilig van en naar school te begeleiden. "Dit type vrijwilliger wordt steeds zeldzamer en ze zijn van onschatbare waarde", zegt schepen Ivo Vleeschouwers (sp.a). Tijdens de jaarlijkse samenkomst van de opzichters kreeg het gemeentebestuur opnieuw te horen dat er collega's mogen bijkomen. "Overal is er vraag naar meer gemachtigd opzichters. De oproep in het gemeentelijk infoblad van december leverde tot nu toe nog geen nieuwe kandidaten op." Kinrooi hoopt toch enkele ouders en/of grootouders te bereiken om ook gemachtigd opzichter te worden. Op 28 februari is er een theoretische opleiding in GC De Stegel, van 19 uur tot 22 uur. Geïnteresseerden kunnen tot 11 februari online inschrijven via www.limburg.be/gemachtigdopzichter. (GBO)