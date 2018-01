Nieuwjaarsduik met sauna en waterskishow 02u48 0

Op zondag 7 januari is er aan het dagstrand De Steenberg in Geistingen (Kinrooi) opnieuw een grote nieuwjaarsduik. Inschrijven kan de dag zelf vanaf 10 uur in café Beej Nelis. Om 11.30 uur is er een waterskishow van de Maasmasters. Opwarmen voor de duik kan vanaf 12 uur. Om 13 uur loopt de menigte samen het water in. Voor de deelnemers is er ook een saunatent. (GBO)