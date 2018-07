Navo-medewerker krijgt twee jaar cel voor verkrachting 07 juli 2018

Kinrooi





Een veertiger die werkt op de Navo-luchtmachtbasis in Kleine-Broger is veroordeeld tot twee jaar cel omdat hij op 6 juli 2012 in beschonken toestand een vrouw aanrandde. Hij werd ook voor vijf jaar ontzet uit zijn rechten. Zowel de celstraf als de ontzetting werden met uitstel opgelegd. Na een barbecue op het werk belde de man het slachtoffer op. De vrouw, die hem via internet had leren kennen onder een valse naam en niet wist dat beklaagde een partner had, maakte duidelijk dat ze niet wilde afspreken met de veertiger. Toch dook hij op 5 juli 2012 net voor middernacht met het nodige lawaai op aan de deur van haar woning in Kinrooi. Omdat het slachtoffer de buren niet wilde alarmeren liet ze de veertiger binnen om zijn roes op de bank uit te slapen. De verkrachting vond die nacht plaats. Beklaagde stuurde 's anderendaags sms'en met verontschuldigingen en vernietigde daarna zijn sim kaart. "Omdat ik een belangrijke veiligheidsfunctie heb op mijn werk," gaf de man nog mee. Hij bleef benadrukken dat er geen sprake was geweest van seksuele dwang. De rechtbank oordeelde daar anders over. "De daden werden haar wel degelijk opgedrongen met geweld," luidde het vonnis. Veroordeelde moet naast de celstraf ook een schadevergoeding van 3.500 euro betalen aan het slachtoffer. (VCT)