N-VA kiest voor jonge lijsttrekker 28 februari 2018

De 25-jarige Niels Van Eygen wordt lijsttrekker voor N-VA in Kinrooi. "Zes jaar geleden stond ik mee aan de wieg van N-VA Kinrooi", zegt huidig gemeenteraadslid Niels Van Eygen. "Onze ambitie was om de absolute meerderheid te breken, maar we kwamen slechts 1,7% tekort. Onze ambitie is om dit in oktober 2018 ruim te compenseren. De jarenlange absolute meerderheid van CD&V is geen gezonde situatie." De voorbije zes jaren heeft Niels verschillende keren getwijfeld en gevloekt. "Het was een leerproces. De laatste twee jaren heb ik als fractieleider toch wel goed mijn weg gevonden met frisse ideeën. We trekken met een sterk inhoudelijk programma naar de kiezer om de nodige vernieuwing en verandering te verwezenlijken." (GBO)