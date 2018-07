Molenaar Theo Keijers (86) overleden 17 juli 2018

02u28 0 Kinrooi Theo Keijers (86) uit Molenbeersel (Kinrooi) is overleden. Theo was zijn hele leven beroepsmolenaar in de windmolen achter zijn woning. De laatste twee jaar sukkelde de zachtaardige vakman met zijn gezondheid.

"De spieren van de ooit zo krachtige man waren helemaal op", klinkt het bij familie. De Keijersmolen werd 149 jaar geleden gebouwd en is altijd familie-eigendom gebleven. Enkele jaren geleden kreeg Theo voor zijn '70 jaar molenaar' een erkenning. Om de ambacht in stand te houden was Keijers ook stagemeester en leerde hij tientallen kandidaat-molenaars de kneepjes van het vak. In 2015 werd er zelfs een film gemaakt met Theo in de hoofdrol. "Ik ben heel blij dat we zoveel filmopnames hebben met Theo en zijn levensverhaal. De film is een documentaire over de Keijersmolen en Theo is gids. Zijn verhaal zal blijven bestaan en hobbymolenaars zullen zijn levenswerk voortzetten", zegt René Weerens van de vzw Molenzorg-Molenmuseum Molenbeersel. De vzw zal zich blijven inzetten voor de molen. Eind deze maand zijn er de jaarlijkse molenfeesten in en rond de molen. "Een monument heeft ons verlaten. Een molenfeest zonder onze molenaar, dat doet pijn", zegt René die een zeer goede band had met Theo. Enkele jaren geleden had Het Laatste Nieuws nog een gesprek met molenaar Theo in zijn molen. "Ik heb altijd graag én hard gewerkt. Met de molen moet ik mij niet veel bezighouden. Ik ben al lang met pensioen, maar geef nog rondleidinge", aldus volksmens Theo Keijers in 2015 in Het Laatste Nieuws. (GBO)