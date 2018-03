Korting voor zeilcursus op Maasplassen 14 maart 2018

De inwoners van Bocholt, Bree, Kinrooi, Maaseik, Meeuwen-Gruitrode, Opglabbeek en Peer kunnen aan een gunsttarief leren zeilen op de Maasplassen in Kinrooi. Start to Sail bastaat sinds 2015 voor de Kinrooise inwoners en wordt dit jaar uitgebreid naar alle gemeenten van de Buurtsportdiensten. "Omdat Sport Vlaanderen nu subsidies verleent aan regionale samenwerkingen", zegt Kinroois schepen Ivo Vleeschouwers (sp.a) . Op donderdag 29 maart is er om 19 uur een infomoment bij Sailcenter Limburg. (GBO)