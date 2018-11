Kinrooinaar(18) rijdt man (57) en hond aan en pleegt vluchtmisdrijf: slachtoffer en dier niet in levensgevaar BVDH

11 november 2018

19u05 13 Kinrooi In Kinrooi is de nacht van vrijdag op zaterdag een 57-jarige man die zijn hond aan het uitlaten was, aangereden. De 18-jarige dader uit Kinrooi pleegde vluchtmisdrijf, maar is intussen gevat door politie CARMA.

Het ongeval vond plaats aan de Breeërsteenweg iets na middernacht. Het slachtoffer was in het bijzijn van het hondje. De voetganger wandelde in de richting van Kinrooi-centrum en werd langs achter aangereden.

Door de klap bleven er enkele onderdelen van de wagen op de plaats van de feiten achter, zo kon de verdachte zaterdagmiddag worden teruggevonden. De jonge bestuurder werd op het commissariaat verhoord en later op de avond opnieuw in vrijheid gesteld. Hij zal zich later nog moeten verantwoorden.

Het slachtoffer werd met zware verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht maar was niet in levensgevaar. Het hondje stelt het eveneens oké.