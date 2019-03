Kinrooi betrekt inwoners bij meerjarenplan, iedereen mag voorstellen doen Marco Mariotti

19 maart 2019

14u56 0 Kinrooi Gemeente en OCMW Kinrooi gaat de burgers betrekken bij het opstellen van hun meerjarenplan. Dat doen ze via het nieuwste platform: Kinrooimeemaken.be. “Iedereen kan ideeën en voorstellen lanceren waarna we een selectie opnemen in ons meerjarenplan", zegt burgemeester Jo Brouns (CD&V).

Burgerparticipatie is voor de bestuursploeg in Kinrooi naar eigen zeggen steeds belangrijker. “Zo werden de plannen voor de schoolomgeving in Molenbeersel aanzienlijk aangepast na overleg met de buurtbewoners en de school", zegt burgemeester Brouns. “Via een online platform gaan we nu op zoek naar ideeën en voorstellen voor onze gemeente. We hopen om zoveel mogelijk ideeën te verzamelen maar we kunnen ze ook niet allemaal gaan uitvoeren.”

Via Facebook-account

Het gaat om drie thema’s. Een fijne buurt en leefomgeving, zorgen voor elkaar en voor anderen. En ten laatste leven, organiseren en beleven. “Maar als iemand een ander voorstel of idee heeft dat daar niet meteen in past, is dat evenzeer welkom in een algemene rubriek. Om een idee te lanceren, moet men zich registreren met een voornaam, naam en mailadres. Het kan ook zeer gemakkelijk via een Facebook- of Google-account.”

Om de input van de ideeën goed te kunnen verwerken, vragen we ook het adres, de woonplaats en (niet-verplicht) het geboortejaar.

Begroting

“De voorstellen kunnen worden aangeleverd van 18 maart tot 18 mei. Daarna, tussen 19 mei en 19 juni, gaat een kernteam aan de slag om de haalbaarheid en wenselijkheid van elk idee na te gaan. Op 11 en 18 juni plannen we ook twee dagen waarbij we de voorstellen terugkoppelen en bespreken met de indieners en andere geïnteresseerden.”

In een derde fase kiest het beleid dan definitief alle voorstellen om in het budget en meerjarenbegroting op te nemen.