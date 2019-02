Kabel vanuit Nederland moet Limburg van genoeg stroom voorzien MMM

18 februari 2019

18u50 0 Kinrooi Een 13 kilometer lange kabel vanuit het Nederlandse Maasbracht zal onze provincie van genoeg stroom moeten voorzien bij een eventuele stroomtekort. De kabel zal in Kinrooi op de provincie worden aangesloten.

De kabel zal gelegd worden van de Clauscentrale in Maasbracht naar hoogspanningsstation Van Eyck in Kinrooi. Het Limburgs klimaatbedrijf Nihma gaat zich daarover ontfermen, in samenwerking met het Duitse RWE.

De centrale in Maasbracht heeft een capaciteit van 1.300 megawatt en moet dienen als back-up voor de kerncentrales die stilgelegd worden. Vooral in de winter kan het tot uitval komen.