Internationale hobbybeurs en rommelmarkt 12 mei 2018

02u41 0

Op Pinkstermaandag 21 mei van 10 tot 18 uur organiseert buurtvereniging de Zandmennekes uit Molenbeersel de vijftiende editie van hun internationale hobbybeurs en rommelmarkt op Hopper Domein Woutershof.





"In 2004 begonnen we klein met 24 standhouders, maar al snel groeide het aantal waardoor we moesten uitwijken naar een grotere locatie buiten het centrum. Gelukkig bleken de 170 standhouders en duizenden bezoekers ook tevreden op het Hopper Domein, waar we nu al voor de twaalfde keer onze markt inrichten. We moesten dit jaar zelfs opnieuw inschrijvingen voor standhouders vroegtijdig afsluiten wegens volzet", aldus Bart Missotten, die zelf als clown en ballonnenartiest de mensen zal vermaken.





Bezoekers mogen gratis binnen en worden heel de dag geanimeerd door onder meer gastvrouw tante Agaath. Op de oude kiosk vliegt het orkest 'Die Dampfknödel er stevig tegen aan en brengt het muziek voor jong en oud. (BVDH)