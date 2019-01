IN KAART. Plofkraak op Bpost-kantoor in Kinrooi: “Schade is aanzienlijk, maar geen buit” Marco Mariotti Toon Royackers Tommy Thijs

13 januari 2019

10u10 0 Kinrooi In het Noord-Limburgse Kinrooi is vanochtend rond 4.10 uur een plofkraak gepleegd op een kantoor van Bpost. Dat gebeurde aan de Neeroetersesteenweg. De schade is aanzienlijk, maar de daders konden geen buit maken en er vielen geen gewonden. Het noorden van de provincie Limburg werd al vaker geteisterd door plofkraken. Vorig jaar in juni was er nog een plofkraak in een ING-kantoor in Kinrooi. Opvallend: de plofkraak van deze nacht is al de zevende op rij die mislukt.

“Omstreeks 4.10 werd Politie CARMA opgeroepen voor een mogelijke plofkraak op de geldautomaat van Bpost in de Neeroetersesteenweg”, zegt de politie. “Omwonenden meldden een luide knal en merkten schade op aan het kantoor. De politie kon ter plaatse geen verdachte personen meer aantreffen. De geldautomaat en een deel van de rechterzijde werden vernield.”

De metalen postbussen die zich naast de geldautomaat bevonden, lagen op een grote afstand van het gebouw op de grond. De politie stelde een veiligheidsperimeter in en sloot de straat af voor alle verkeer. DOVO werd ter plaatse gevraagd voor een veiligheidscontrole en kon bevestigen dat er gebruik gemaakt werd van springstoffen. “De geldcassettes waren wel nog aanwezig in de automaat”, aldus de politie nog. “Het gerechtelijk labo voerde een sporenonderzoek uit. Het parket Limburg en Politie CARMA startten een onderzoek naar de omstandigheden. Er zijn voorlopig nog geen aanwijzingen naar de daders.”

“Het was een enórme knal”, aldus ook de overburen. De ontploffing zou tot honderden meters ver te horen geweest zijn. Ook de sprinklers binnen gingen af. De brandweer kwam ter plaatse voor de nodige veiligheidswerken aan het gebouw. Rond 9 uur werd de weg opnieuw opengesteld.

Plaag in Noord-Limburg

Het is verre van de eerste plofkraak in Noord-Limburg. Vorig jaar in juni vond niet ver van het bpost-kantoor al een plofkraak plaats in een ING-kantoor. Toen konden de daders wel nog een aanzienlijke buit meenemen. Ook in Bree, Lommel, Overpelt en Lummen vonden het afgelopen jaar al plofkraken of pogingen tot plofkraken plaats.

Opvallend: sinds de plofkraak eind juni vorig jaar in het Waalse Bergen, mislukten alle zeven nieuwe pogingen die sindsdien plaatsvonden (zie kaart).