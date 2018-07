Gratis met veer voor 20-jarig jubileum 31 juli 2018

02u43 0

De veerpontverbinding tussen Ophoven (Kinrooi) en Ohé en Laak (Maasgouw) bestaat morgen - woensdag 1 augustus - 20 jaar. Nu woensdag kunnen voetgangers en fietsers gratis gebruik maken van dit veerpont. Het voet- en fietsveer aan de Maasdijk in Ophoven brengt je over de Maas. Ideaal voor een grensoverschrijdende wandel- of fietstocht. De veerpontverbinding ligt op het fietsroutenetwerk aan knooppunt 22. De veer vaart van Kinrooi-Ophoven (B) naar Ohé en Laak (NL) en terug. (GBO)