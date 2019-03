Gezocht: stewards die oogje in het zeil houden aan de Maasplassen MMM

28 maart 2019

15u23 0 Kinrooi Het Maasplassengebied in Kinrooi zal voortaan gecontroleerd worden door stewards. Het gebied strekt zich uit van aan hotel de Spaenjerd tot het oosten van Kessenich en is bijzonder populair in het lente- en zomerseizoen.

De Maasstewards zullen dienen om sociale controle uit te voeren in het gebied met daarbij een signaalfunctie naar het gemeentebestuur en de politie. Ze moeten aanspreekpunt zijn voor bezoekers in het gebied, info verstrekken via infobrochure en vaststellingen registreren in een logboek;

“Het spreekt voor zich dat een Maassteward een voorbeeldfunctie is en dat het eigen gedrag dan ook onberispelijk moet zijn", zegt burgemeester Jo Brouns (CD&V). “Ze moeten ook discreet omgaan met de vaststelling.”

Vacature

Wie Maassteward wil worden, kan een aanvraag indienen bij de dienst vrije tijd. “Daar moet dan een uittreksel uit het strafregister en een pasfoto bij zijn. Men dient ook een gedragscode te ondertekenen.”

Voor de herkenbaarheid moet een Maassteward een jas en polo dragen die ter beschikking gesteld wordt door de gemeente. “Er is geen financiële vergoeding voorzien maar een gelegitimeerde Maassteward is wél verzekerd en krijgt een Maasstewardpas geldig voor één jaar. Hij of zij wordt geacht om eventuele bijscholingen te volgen en om ook een handje te helpen bij het regelmatig onderhoud van het gebied.”