Gewelddadige uitbater van bordeel in Kinrooi krijgt twee jaar cel: “Hij profiteerde als een parasiet van de meisjes” VCT

15 november 2018

19u24 0 Kinrooi De 51-jarige R. uit Nederland is veroordeeld tot een celstraf van twee jaar en een boete van 42.000 euro voor georganiseerde prostitutie, mensenhandel en witwas. Verschillende slachtoffers getuigden hoe de vijftiger tussen 2011 en 2014 aan zijn prostituees in het House of Pleasure in Ophoven met harde hand duidelijk maakte dat er geld moest verdiend worden. Vier helpers van R. kregen ook een jaar cel. In totaal werd er een vermogensvoordeel van 500.000 euro verbeurd verklaard.

De meisjes die in het House of Pleasure werkten, kwamen vaak uit het buitenland. Ze kregen een slaapplaats op de zolderverdieping maar dat stelde niet meer voor dan een matras op de grond, allemaal samen in een ruimte. In een kastje konden ze hun persoonlijke papieren en spullen opbergen. Alleen hield R. zelf een reservesleutel van elk kastje, zodat er regelmatig paspoorten en persoonlijke spullen van de meisjes verdwenen. De dames werden in het zwart te werk gesteld of kregen tegelijkertijd een arbeidscontract en een ontslagovereenkomst ter ondertekening voorgeschoteld.

Geweld

R. kwam ook geregeld agressief uit de hoek. Een van de slachtoffers gaf hij vuistslagen in het gezicht. De meisjes waren daar getuige van en deden wat hij vroeg uit angst hetzelfde mee te maken. Ook de Marokkaanse M., die een tijd voor R. werkte, legde hierover snikkend een getuigenis af voor de rechtbank. “Ik heb zelf gezien hoe een meisje op een dag slaag kreeg. Ik heb spijt dat ik haar toen niet geholpen heb en denk daar nog elke dag aan.” Meermaals begon R. ook een relatie met een dame, dwong haar dan in de prostitutie en incasseerde haar gelden.

Veel winst

R. hield strikt de controle over zijn prostituees en installeerde zelfs camera’s om alles vanop afstand in het oog te kunnen houden vanuit zijn woning in Kerkrade of vanop zijn telefoon. Want er moest gewerkt worden in het House of Pleasure: 7 dagen op 7 en 365 dagen per jaar. En dat leverde heel wat cash geld op. Het meeste daarvan vloeide naar de top van de criminele organisatie. Voor leider R. werd de grootste som van 400.000 euro verbeurd verklaard. En zijn Mercedes CL500, waar hij contant 18.000 euro voor betaalde. “Hij profiteerde op een parasitaire manier van de seksuele diensten van de meisjes en is vergleden in excessief gedrag,” luidde het vonnis van de rechtbank in Tongeren.

Helpers

Drie Nederlanders, die R. hielpen om het House of Pleasure draaiende te houden en de opbrengsten wit te wassen, kregen samen met een Braziliaanse ‘aanwerfster’ naast een jaar cel en ook elk een boete van 300 tot 18.000 euro. Voor de vier helpers werd een bijkomend bedrag van 100.000 euro verbeurd verklaard. De vijf veroordeelden werden ook elk voor vijf jaar ontzet uit hun rechten. Twee slachtoffers die zich burgerlijke partij stelden, krijgen een voorlopige schadevergoeding van 1 euro.