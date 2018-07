Gereedschap en buitenboordmotor gestolen bij inbraken 23 juli 2018

02u35 0

In de Maasstraat is in de nacht van zaterdag op zondag op drie plaatsen ingebroken. Bij twee boerderijen werden er gereedschappen uit een werkplaats ontvreemd en bij een andere woning verdween onder meer een buitenboordmotor.





Van de daders ontbreekt elk spoor. (MMM)