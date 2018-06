Gangsters blazen bankautomaten op BUIT WERD GESCHAT OP 400.000 EURO, MAAR ZAL WELLICHT KLEINER ZIJN TOON ROYACKERS

05 juni 2018

02u37 0 Kinrooi Vier mannen hebben gisterochtend in het ING-kantoor aan het Dorpsplein twee bankautomaten opgeblazen. Buren werden kort voor 4 uur door twee harde knallen figuurlijk uit hun bed geblazen. De buit werd eerst op 400.000 euro geschat, maar wellicht zal het flink wat minder zijn.

Nog voor de explosies de hele buurt wakker schudden, hadden enkele omwonenden al gezien dat er iets niet klopte. "We hoorden eerst glasgerinkel ter hoogte van het bankkantoor aan de overkant van de straat", vertelt ooggetuige Pieter Bruckers. "Buiten zagen we vier mannen die zich erg vreemd gedroegen. Uiteraard hebben we meteen de politie gebeld, die ons de raad gaf om zeker veilig binnen te blijven. Zeven minuten lang bleven ze rond het gebouw hangen en leken ze met allerlei voorbereidingen in de weer. Toen werden we plots opgeschrikt door een loeiharde knal. Daarna volgde een tweede, opnieuw met een oranje-blauwe lichtflits. Het hele gebouw hing vol rook. Ze hebben vervolgens hun buit verzameld en zijn in een zwarte Audi weggereden richting Molenbeersel."





Gedisciplineerd

Getuigen konden een deel van de nummerplaat doorgeven aan de politie, die zelf vanuit Bree moest komen, zo'n tien kilometer verderop. En dat de agenten er niet meteen konden zijn, wisten de daders blijkbaar maar al te goed. "Eén van hen bleef in de auto wachten, terwijl zijn kompaan buiten allerlei instructies gaf", klinkt het bij buren. "Die laatste riep nauwgezet hoeveel tijd er al verstreken was - ze hadden zeer gedisciplineerd berekend hoeveel tijd de politie nodig zou hebben om ter plaatse te geraken. Twee donker geklede mannen waren het bankkantoor binnengegaan en daar hoorden we dan even later die twee explosies. We hebben één van de daders wel kunnen filmen toen die zijn muts afnam." Politie en parket onderzoeken die beelden. Getuigen meldden voorts dat het om vier mannen met een Nederlandse tongval ging. De overvaller die zijn muts afnam, had een blanke huidskleur. Vermoedelijk verplaatsten ze zich met een Audi A5.





De politie stelde meteen een perimeter in en buurtbewoners werden geëvacueerd. DOVO, de ontmijningsdienst van het leger, kwam ter plaatse omdat er eerst zekerheid moest zijn dat er geen explosieven achtergebleven waren in het bankkantoor. "De schade in dat kantoor is erg groot", zegt Anja De Schutter van het parket Limburg. "De aangrenzende woningen bleven gelukkig gespaard." De omwonenden mochten in de loop van de voormiddag terugkeren naar hun huis. Volgens de eerste berichten bedroeg de buit 400.000 euro, maar in de loop van de dag werd gemeld dat die som toch aanzienlijk lager zal uitvallen.