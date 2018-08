G-team Maasland Noordoost voetbalt met RSC Anderlecht 25 augustus 2018

02u42 0

Het G-team van FC Maasland Noordoost speelde in het kader van een Play Unified-uitdaging een voetbalwedstrijd met de stervoetballers van RSC Anderlecht. "Zij hebben nu met hun eigen ogen kunnen zien dat wij even fanatiek leven voor onze sport als zij", vertelt Special Olympisch Belgium-atleet Bram Rumen. Anderlecht ging de uitdaging aan en stuurde met Landry Dimata en Ivan Santini zelfs het spitsenduo in bloedvorm het veld op. Bilzenaar Pieter Gerkens mocht tegen zijn gouwgenoten ook niet ontbreken. FC Maasland was vertegenwoordigd met 7 spelers: Jelle Bogie, Sandro Cervellino, Christof Meurs, David Renette, Bram Rumen, Silvie van de Voort en Henrieke Vermetten. Lommelaar Henri Cuypers was scheidsrechter. In een wedstrijd van een halfuur speelden de spelers in gemixte ploegen in 7-a-side-formaat. Het werd een spannend potje dat eindigde op 8-8. "We waren helemaal niet nerveus", verrast Rumen. "Tijdens de rust maakten de spelers tijd voor een babbeltje en we hebben zelfs info uitgewisseld over speltactiek. Een onvergetelijke ervaring!"





(BVDH)