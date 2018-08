Fietsroute langs Dodendraad 07 augustus 2018

02u40 0

Stichting Verhalis start, in samenwerking met Grote Routepaden, de Grensroute, een langeafstand fietsroute van 546 kilometer langs het voormalige traject van de Dodendraad. Deze elektrische grensversperring uit de Eerste Wereldoorlog stond op de Belgisch- Nederlandse grens van het Drielandenpunt tot aan Cadzand. Het is dit jaar 100 jaar geleden dat de grensversperring werd afgebroken. Bij de dodendraad, waar 2000 volt op stond, zijn in die tijd ruim 1000 slachtoffers gevallen. De route, uitgestippeld via knooppunten, voert langs 23 reconstructies en monumenten van de Dodendraad in ons land en Nederland. De dodendraad in Molenbeersel is één van de 23 reconstructies opgenomen in de langeafstandsroute. Er is meer. In oktober planten vrijwilligers en leerlingen van zo'n 75 basisscholen in de hele grensstreek ruim honderdduizend witte krokussen op het voormalige traject van de Dodendraad. De website Grensroute.eu is sinds 1 augustus online. (GBO)