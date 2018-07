Eerste opendeurdag 'Hello Katty' 14 juli 2018

Zondag tussen 11 en 16 uur gaat in de Smeetsstraat de eerste opendeurdag van de opvang voor kittens zonder moeder of hulp 'Hello Katty' door. Er zijn diverse kraampjes met leuke producten voor u en uw kat en ook hapjes en drankjes zijn uiteraard te verkrijgen. (BVDH)