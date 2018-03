Drie nieuwe wandelroutes 09 maart 2018

De inwoners van Geistingen, Molenbeersel en Kinrooi hebben zelf een wandelroute uitgestippeld in hun dorp. Tijdens drie opeenvolgende zondagen worden de wandelroutes officieel geopend en in de kijker gezet. Na de feestelijke onthulling van de startbank, gaan de wandelingen van start. Op zondag 11 maart aan het Mariapark langs de kerk van Geistingen (5 km), op zondag 18 maart aan het Slichtenhof, Slichtestraat 5 te Molenbeersel (8 kilometer) en op zondag 25 maart aan het Dorpsplein te Kinrooi (7 kilometer). Iedereen is welkom vanaf 13.30 uur. De wandelingen zijn samengesteld voor en door de inwoners in het kader van Ontdek je dorp, op initiatief van Landelijke Gilden en Innovatiesteunpunt, met ondersteuning van het gemeentebestuur.





(GBO)