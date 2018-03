Dief naar eigen zeggen zelf slachtoffer van geweld 15 maart 2018

02u35 0

De procureur in de correctionele rechtbank van Tongeren vorderde vijf jaar cel en een boete van 4.000 euro voor de 60-jarige Serviër Zivko D. wegens nachtelijke diefstal met geweld in een woning in Kinrooi. De zestiger, die een indrukwekkend strafregister heeft - ook in Nederland en Duitsland - zei tegen de rechter dat niet de bewoners van het pand, maar wel hij, slachtoffer werden van geweld.





Op 22 december vorig jaar werd een koppel met kleine kinderen 's nachts omstreeks 4 uur gewekt door gestommel. Ze zagen er een grijzende man op hun overloop die zich weerde als een duivel in een wijwatervat toen ze hem wilden overmeesteren. Zo sloeg hij erop los met zijn zaklamp, maar moest zich toch gewonnen geven toen ook een gealarmeerde buur zich ermee ging moeien. "Ik wilde gewoon vluchten, maar ze hebben me bijna doodgeslagen, probeerde Zivko D. zich in een slachtofferrol te wringen. In zijn schoudertas werden dan weer elektronica en flink wat cash geld gevonden. "Wijsheid komt met de jaren, maar duidelijk niet bij Zivko", zei de procureur. De Serviër zelf vond vijf jaar cel toch wat te zwaar voor zo'n eenmalige misstap. Vonnis op 11 april. (JEK)