Chiro Sint-Martinus verhuist naar oude klasunits MMM

26 maart 2019

12u51 0 Kinrooi De verouderde lokalen van Chiro Sint-Martinus in de Kruisstraat gaat op 1 april worden afgebroken. Ze verhuizen naar klasunits die eind april klaar moeten zijn.

Chiro Sint-Martinus zal hun nieuwe onderkomen krijg in enkele klasunits aangekocht van de stad Maaseik voor een symbolische euro. “Die hebben gediend voor lagere school de Beverburcht in de Eerste straat en zullen in april richting Kinrooi verhuizen”, zegt burgemeester Jo Brouns (CD&V).

Verhuizen

Het verhaal van nieuwe lokalen voor de Chiro loopt al jaren, maar steeds bleek het financieel een te zware kost. “Het idee van de klasunits vonden we goed", zegt Jens Vandebroek, voorzitter bij Chiro Sint-Martinus. “Komend weekend zullen we het materiaal uit de lokalen halen en onderbrengen in een tijdelijke kadertent. Maandag beginnen de afbraakwerken van de huidige lokalen en als alles naar wens verloopt, zal er de eerste zondag van mei voor de eerste keer Chiro zijn in de nieuwe lokalen.” De algemene werking komt niet in het gedrang.

Naast de nieuwe lokalen voor de Chiro, is er nog een bijkomende grote ruimte voorzien die dienst zal doen als ontmoetingsruimte voor de buurt of andere verenigingen. Deze lokalen zijn uitgerust met sanitair en een keuken en zullen te huur aangeboden worden door Chiro Sint-Martinus Kinrooi. “Gezien de ontwikkeling en groei van de nabijgelegen nieuwe wijk, is er zo meteen een fijne ontmoetingsplek waar de buurt ook terecht kan”, zegt schepen van Jeugd Peter Nies.